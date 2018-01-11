Почти 80% украинцев считают меры властей по борьбе с коррупцией провальными

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Почти 80% украинцев считают неуспешными меры властей страны по борьбе с коррупцией, свидетельствуют обнародованные в четверг данные социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Участников опроса спросили, насколько успешной они считают борьбу с коррупцией на Украине.

При этом 46,1% опрошенных заявили, что считают борьбу с коррупцией полностью провальной, 33,5% — преимущественно неуспешной, но видят также определенные успехи в этой сфере. В то же время 12,2% респондентов считают борьбу с коррупцией преимущественно успешной, однако, по их мнению, остается еще немало нерешенных проблем. Лишь 2,5% участников опроса считают борьбу с коррупцией полностью успешной. Помимо этого 5,7% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Среди государственных институтов, которые должны бороться с коррупцией, наиболее успешно, по мнению населения, справляются со своими задачами Специализированная антикоррупционная прокуратура (10%) и Национальное агентство предотвращения коррупции (9%). При этом граждане совсем не видят в качестве "борцов с коррупцией" такие государственные институты, как генеральная прокуратура (5%), СБУ (6%), полиция (3%), суды (2%), президента (3%), правительство, министерства (2%), Верховную Раду (1%), власть на местах (2%).

Общенациональное исследование проводилось с 15 по 19 декабря во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены более двух тысяч респондентов. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.