Чешский премьер заявил, что поддержит Земана на выборах президента

ПРАГА, 11 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский премьер и миллиардер Андрей Бабиш заявил в четверг на пресс-конференции, что будет голосовать на предстоящих 12-13 января президентских выборах за нынешнего главу страны Милоша Земана.

"Я хочу сказать от своего лица, не как лидер движения ANO, что буду голосовать на президентских выборах за Милоша Земана. Я не хочу давать никаких советов полутора миллионам избирателей, поддержавшим на октябрьских парламентских выборах наше движение, у них есть свой разум. Но лично я поддержу ныне действующего президента", — сказал Бабиш. Аргументируя свой выбор, премьер заявил, что Земан является очень выразительной личностью, умеет добиваться результата, активно защищает интересы своей страны в Брюсселе, в частности, борется против принудительных квот по распределению мигрантов.

Одновременно Бабиш высказался за то, чтобы Земан в качестве президента больше стремился к сплочению чешского общества, а не разделял его. "Новогоднее обращение господина президента свидетельствует о том, что он намерен действовать в этом направлении", — добавил премьер.

В свою очередь, Земан в последние месяцы активно поддерживает в политике Бабиша, назначил его, как лидера победившего в парламентских выборах движения ANO, премьером, а в среду специально посетил парламент, депутаты которого обсуждали вопрос о вынесении вотума доверия правительству. Коснувшись вопроса о продолжающемся расследовании в отношении Бабиша, который, как полагают в чешской полиции и в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), неправомерно получил на одну из своих фирм субсидию ЕС в размере двух миллионов евро, президент напомнил депутатам о презумпции невиновности, кроме того, он похвалил программу нового кабинета.

Отвечая в четверг на вопрос газеты Dnes о том, правда ли советники президента посетили на днях премьера, чтобы обсудить его предстоящее выступление в поддержку Земана на выборах главы государства, Земан ответил, что ничего не знает об этом и вообще не контролирует каждодневные действия своего окружения. В свою очередь, премьер, отвечая в четверг на подобный вопрос, подтвердил сам факт такой встречи, но уклонился от ответа, чему она была посвящена.

Выборы президента Чехии традиционно проходят в течение двух дней, в пятницу и субботу. Избирательные участки будут открыты в пятницу с 14 до 22 часов, а в субботу – с 8 до 14 часов. В четверг представитель Чешского статуправления заявил о том, что об окончательных итогах голосования будет сообщено до полуночи в субботу. В президентских выборах участвуют девять кандидатов, включая Земана. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В случае, если этого не произойдет, состоится второй тур, в который выйдут два кандидата, получившие больше всех голосов в первом туре. Для победы во втором туре, предварительно намеченном на 26-27 января, необходимо простое большинство.