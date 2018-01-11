РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Чешский премьер заявил, что поддержит Земана на выборах президента

17:4211.01.2018
(обновлено: 17:44 11.01.2018)
06340
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкГлава Чешской Республики Милош Земан. Архивное фотоГлава Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

ПРАГА, 11 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский премьер и миллиардер Андрей Бабиш заявил в четверг на пресс-конференции, что будет голосовать на предстоящих 12-13 января президентских выборах за нынешнего главу страны Милоша Земана.

Президент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Земан раскритиковал заявления о влиянии чужих разведок на выборы
"Я хочу сказать от своего лица, не как лидер движения ANO, что буду голосовать на президентских выборах за Милоша Земана. Я не хочу давать никаких советов полутора миллионам избирателей, поддержавшим на октябрьских парламентских выборах наше движение, у них есть свой разум. Но лично я поддержу ныне действующего президента", — сказал Бабиш. Аргументируя свой выбор, премьер заявил, что Земан является очень выразительной личностью, умеет добиваться результата, активно защищает интересы своей страны в Брюсселе, в частности, борется против принудительных квот по распределению мигрантов.

Одновременно Бабиш высказался за то, чтобы Земан в качестве президента больше стремился к сплочению чешского общества, а не разделял его. "Новогоднее обращение господина президента свидетельствует о том, что он намерен действовать в этом направлении", — добавил премьер.

Президент Чехии Милош Земан. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / European Union 2014 - European Parliament /
Земан поддержал решение Трампа по Иерусалиму
В свою очередь, Земан в последние месяцы активно поддерживает в политике Бабиша, назначил его, как лидера победившего в парламентских выборах движения ANO, премьером, а в среду специально посетил парламент, депутаты которого обсуждали вопрос о вынесении вотума доверия правительству. Коснувшись вопроса о продолжающемся расследовании в отношении Бабиша, который, как полагают в чешской полиции и в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), неправомерно получил на одну из своих фирм субсидию ЕС в размере двух миллионов евро, президент напомнил депутатам о презумпции невиновности, кроме того, он похвалил программу нового кабинета.

Отвечая в четверг на вопрос газеты Dnes о том, правда ли советники президента посетили на днях премьера, чтобы обсудить его предстоящее выступление в поддержку Земана на выборах главы государства, Земан ответил, что ничего не знает об этом и вообще не контролирует каждодневные действия своего окружения. В свою очередь, премьер, отвечая в четверг на подобный вопрос, подтвердил сам факт такой встречи, но уклонился от ответа, чему она была посвящена.

Дмитрий Медведев и президент Чехии Милош Земан во время встречи. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Медведев и Земан обсудили статью в "Красной звезде" о событиях 1968 года
Выборы президента Чехии традиционно проходят в течение двух дней, в пятницу и субботу. Избирательные участки будут открыты в пятницу с 14 до 22 часов, а в субботу – с 8 до 14 часов. В четверг представитель Чешского статуправления заявил о том, что об окончательных итогах голосования будет сообщено до полуночи в субботу. В президентских выборах участвуют девять кандидатов, включая Земана. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В случае, если этого не произойдет, состоится второй тур, в который выйдут два кандидата, получившие больше всех голосов в первом туре. Для победы во втором туре, предварительно намеченном на 26-27 января, необходимо простое большинство.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена