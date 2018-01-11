Украинец разобрал отопление в доме из-за "российского газа"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинский суд постановил отправить на принудительное лечение жителя Винницы, который разобрал отопление в собственном доме, испугавшись российского газа. Об этом сообщает издание "Вести".

Мужчина, имя которого не называется, был уверен в том, что его жилище отапливается газом из России, поэтому решил разобрать газовый котел и все электроприборы в доме. Он не ел и не спал пять суток подряд, а также пытался курить собственные документы. Мужчина утверждал, что его преследуют и показывают по телевидению. Кроме того, он пытался сорвать с отца красную рубашку, утверждая, что этот цвет "от дьявола".

Мужчину задержали после заявления его матери и заключения врачей областной психоневрологической больницы. Специалисты признали его больным, отметив, что его поведение представляет опасность для окружающих.

В октябре в Министерстве социальной политики Украины заявили, что страна занимает первое место в Европе по количеству психических расстройств — от них страдают 1,2 миллиона человек, что составляет 3% населения. При этом ситуация только ухудшается, отметили в ведомстве.