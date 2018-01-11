Парламент Македонии признал албанский вторым официальным языком страны

БЕЛГРАД, 11 янв – РИА Новости. Депутаты собрания (парламента) Македонии большинством в 69 из 120 голосов приняли в четверг закон о признании албанского вторым официальным языком, на албанском говорит свыше 20% населения республики, передает государственное агентство МИА.

Рассмотрение документа и сама инициатива ранее вызвали жесткие противоречия между, с одной стороны, правящей коалицией Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) премьер-министра Зорана Заева и албанских партий, и, с другой, оппозиционной партией ВМРО-ДПМНЕ, чьи парламентарии (51 человек) объявили о бойкоте работы собрания.

Серьезные сомнения в конституционности документа в своем обращении к нации в декабре высказал и македонский президент Георге Иванов, который предположил, что закон поставит под угрозу унитарность государства. Рассмотрение законопроекта началось 5 сентября с парламентского комитета по европейским вопросам, в четверг на нем была поставлена точка в отсутствие в зале заседаний противников документа.

"Премьер Зоран Заев несколько раз отметил, что закон об употреблении языка соответствует конституции и может лишь привнести прогресс в отношении практических нужд граждан, который до сих пор был невозможен", — говорится в сообщении агентства.

Инициатором принятия закона выступила наиболее влиятельная партия этнических албанцев ДУИ, ее поддержали партнеры по правящей коалиции — СДСМ и некоторые представители других албанских движений.

Вызвавший споры документ является одним из условий соглашения о сотрудничестве в правящей коалиции СДСМ Заева и албанских партий, называемого "тиранской платформой". Согласно законопроекту, все структуры государственной и муниципальной властей наравне с македонским будут использовать второй язык, на котором говорит не меньше 20% населения — албанский. Сайты госорганов, другие носители служебной информации, официальные, деловые и личные документы также должны будут стать двуязычными. Денежные знаки, монеты, почтовые марки предполагается снабдить символами обеих культур.