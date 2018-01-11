КС Турции постановил освободить двух оппозиционных журналистов

АНКАРА, 11 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Конституционный суд (КС) Турции принял решение об освобождении арестованных журналистов оппозиционной газеты Zaman Шахина Алпая и Мехмета Алтана, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в судебных кругах.

Суд, рассмотрев обращения арестованных, большинством голосов принял решение о нарушении их прав и постановил освободить их.

Бывшие сотрудники закрытой турецкими властями газеты Zaman были арестованы в июле 2016 года после провала пытки переворота. Помимо участия в заговоре с целью свержения правительства, им были предъявлены обвинения в финансовых злоупотреблениях.

В декабре прошлого года прокуратура Стамбула потребовала приговорить к пожизненному заключению трех оппозиционных турецких журналистов, в том числе Алтана за связи с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которую Анкара обвиняет в организации попытки переворота.