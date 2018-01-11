Евросоюз призвал освободить главу "Мемориала" в Чечне Титиева

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Брюссель ожидает, что власти РФ на региональном и федеральном уровне будут соблюдать права арестованного ранее главы местного филиала правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева и немедленно освободят его, говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Мемориал" сообщил о задержании Титиева во вторник. Пресс-служба МВД по Чечне сообщила, что Титиев направлен на медосвидетельствование после того, как в его машине полицейские нашли марихуану. Как сообщила в среду член совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова, главе "Мемориала" в Чечне вменяют хранение наркотиков в крупном размере. В четверг суд должен определить меру пресечения Титиеву.

"Арест 9 января руководителя представительства правозащитного центра "Мемориал" в Чеченской Республике господина Оюба Титиева продолжает вызывающую беспокойство тенденцию арестов, а также нападений, запугивания и дискредитации независимых журналистов и правозащитников, работающих в этом регионе РФ. К аналогичным случаям в прошлом относятся дело журналиста Жалауди Гериева и дело президента "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева, которые были осуждены на сомнительных основаниях", — заявили в Брюсселе.

Как отмечается в заявлении, дело Титиева "вызывает особую обеспокоенность, в связи с тем, что его предшественница, Наталья Эстемирова, была убита в 2009 году и "никто до сих пор не был привлечен к ответственности за это преступление".

"Глава представительства ЕС в России направил письмо уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой в день задержания господина Титиева. Мы ожидаем, что федеральные и региональные власти в Российской Федерации будут в полной мере соблюдать законные права господина Титиева, в соответствии с международными обязательствами России в сфере защиты прав человека, и освободят его без промедления", — отмечается в заявлении.