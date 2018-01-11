МИД Британии подтвердил, что Ассанжу отказано в дипломатическом статусе

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующими

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующими

ЛОНДОН, 11 янв – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания ответила отказом на просьбу правительства Эквадора предоставить дипломатический статус основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, скрывающемуся в посольстве Эквадора в Лондоне, подтвердила РИА Новости в четверг представитель МИД Соединенного Королевства.

"Правительство Эквадора недавно попросило предоставить здесь, в Великобритании, дипломатический статус мистеру Ассанжу. Великобритания отказала в этом, и мы не ведем переговоров с Эквадором по этому поводу", — сказала собеседница агентства.

"Эквадор в курсе, что решение данной проблемы – выход Джулиана Ассанжа из посольства, чтобы ответить перед законом", — сказала она.

Ранее стало известно, что Ассанжу выдано эквадорское удостоверение личности.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром, в том числе, с помощью Twitter, где регулярно публиковал свои комментарии.

Ранее глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса заявила, что Эквадор продолжит оказывать защиту Ассанжу, однако намерен искать посредников для разрешения ситуации вокруг беглеца.