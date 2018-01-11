ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (70)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции у линии соприкосновения в районе населенного пункта Попасная в Донбассе, заявил журналистам в четверг и.о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Михаил Филипоненко.

"Выявлено проведение работ по инженерному дооборудованию позиций 108 батальона 10 бригады ВСУ в районе населенного пункта Попасная", — рассказал Филипоненко.

По его словам, подвоз материальных средств осуществляется и на позиции ВСУ в районе Новозвановки и Троицкого.