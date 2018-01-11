В ДНР заявили о сбое в работе "Vodafone Украина" из-за повреждения кабеля

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Сбои в работе сотового оператора "Vodafone Украина" на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики связаны с повреждением кабеля, сообщили в четверг в Минсвязи ДНР.

До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил украинский оператор Lifecell. Связь "Vodafone Украина" продолжает действовать в этих районах Донбасса.

"Сегодня днем в республике снова начались перебои в работе мобильного оператора "Vodafone Украина". Причина сбоя — повреждение кабеля, идущего в сторону поселка Еленовка", — говорится в сообщении на сайте Минсвязи ДНР.

Специалисты ДНР ищут возможность восстановления связи.