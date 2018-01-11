Польша может провести референдум о выходе из Евросоюза, заявил Туск

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Польша может принять меры для выхода из Евросоюза, если перестанет получать от него финансирование, заявил глава Евросовета Дональд Туск. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Туска, для правящей партии "Право и справедливость" выгоды от членства в Евросоюзе сводятся к получению средств, причем для нее не имеют значения такие преимущества, как общий рынок, правовой режим и гарантированная безопасность.

Он пояснил, что, пока Варшава продолжает получать финансирование от ЕС, для властей страны "игра стоит свеч". "Я могу легко представить себе ситуацию, когда Польша окажется в числе стран, вкладывающих средства (в Евросоюз. — Прим. ред.), и тогда польское правительство решит, что настало время спросить граждан, хотят ли они видеть свою страну в ЕС. А затем власти приложат все усилия, чтобы убедить поляков в том, что с членством в ЕС пора распрощаться", — приводит слова Туска издание.

"В Брюсселе еще всерьез надеются, — не скажу, что верят, этого, к сожалению, уже нет, — что Польша все же останется в Евросоюзе", — подчеркнул Туск.

Еврокомиссия уже два года критикует судебную реформу, проводимую Варшавой. В ЕК считают, что 13 принятых в рамках этой реформы законов нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной.

В декабре ЕК запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в соответствии со статьей 7 договора о ЕС. Обсуждение решения Еврокомиссии в Совете Европы может состояться в феврале.

Как заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, Еврокомиссия может ограничить доступ стран-членов ЕС к бюджетным средствам за несоблюдение принципа верховенства права, в частности при угрозе независимости правосудия, или же, напротив, расширять финансирование в награду за соблюдение этого принципа.