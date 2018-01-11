Кадыров сожалеет, что вся Америка стала заложником "постыдных игр" Госдепа

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя решение госдепартамента США, который рекомендовал воздержаться американцам от поездок в Россию, выразил сожаление, что все Штаты стали заложниками игр политической верхушки страны.

В среду американское внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем сайте интерактивную карту, на которой все страны мира разделены на четыре категории. Россия включена в третью категорию стран, поездки в которые "рекомендуется пересмотреть". В пояснении написано, что гражданам США предлагается "избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности". Уточняется, что "условия в любой из этих стран могут измениться в любое время". При этом в отношении России, как и ряда других стран, попавших в данную категорию, указывается, что там есть "особо опасные районы".

"Там, где появляются американцы, нет, не обычные граждане США, не бизнес-партнеры, а те, кто несет "демократическую миссию", начинаются войны, конфликты и смерти. Провоцируя военные конфликты на Ближнем Востоке, сея вражду и ненависть в разных государствах, США давно стали самым опасным государством. По их вине гибнет мирное население на Востоке, а Европа перегружена беженцами и беглыми террористами", — написал Кадыров в своей аккаунте в Telegram.

"Почему такое происходит? Потому что власти США понимают, что слабеют от своих интриг, а остановиться уже не могут. США из последних сил пытаются расшатать сильные государства, быть может тогда они станут сильнее. Жаль, что вся Америка стала заложником постыдных игр госдепа", — добавил глава Чечни.