Саудовская Аравия разрешила женщинам от 25 лет въезд в страну без мужчин

Женщина качается на качелях в парке в Саудовской Аравии. Архивное фото

Женщина качается на качелях в парке в Саудовской Аравии. Архивное фото

ДУБАЙ, 11 янв — РИА Новости. Женщины 25 лет и старше, которые хотят поехать в Саудовскую Аравию без сопровождения мужчин, смогут получить туристические визы, сообщает издание Khaleej Times.

Ранее женщины не могли въезжать в королевство без сопровождения мужчины-члена семьи.

При этом женщинам младше 25 лет по-прежнему не разрешается въезжать в эту страну в одиночку.

Сообщается, что виза будет однократной, сроком до 30 дней.

По данным СМИ, новые правила выдачи туристических виз будут обнародованы в первом квартале этого года.