В Стамбуле задержали более 40 человек по подозрению в связях с ИГ*

АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. Полиция Стамбула в ходе антитеррористического рейда задержала 42 иностранцев, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (запрещена в РФ), сообщает агентство DHA в четверг.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, операция прошла в семи районах Стамбула. Задержанные, предположительно, были связаны с террористами, которые участвовали в вооруженных столкновениях в соседних странах. Часть из них находились в розыске в рамках расследования терактов в Стамбуле. Об их гражданстве не сообщается.

В ходе операции были изъяты материалы на цифровых носителях, доказывающие причастность задержанных к террористической деятельности.

После начала вооруженного конфликта с участием ИГ* в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более 5 тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки. Было депортировано 3290 человек из 95 стран, более 38 тысячам запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме.

*Террористическая организация, запрещена в России