В Таиланде задержали "ушедшего на покой" босса японской якудзы

БАНГКОК, 11 янв – РИА Новости. Полиция Таиланда задержала по запросу Японии семидесятидвухлетнего лидера одной из банд японской якудзы (мафии), который "ушел на покой" после убийства лидера конкурирующей банды и прожил в стране 14 лет без паспорта и виз, сообщает в четверг Третий национальный телеканал Таиланда.

Шигехару Шираи, лидера группировки "Кодокаи" из самой известной банды якудзы "Ямагучи-гуми", которого японская полиция разыскивает по обвинению в организации убийства другого японского криминального авторитета в 2003 году, таиландская полиция задержала в городе Лопбури в центральном Таиланде, где он тихо и незаметно прожил 14 лет вместе со своей женой, местной гражданкой, сообщает телеканал.

При задержании выяснилось, что сроки действия паспорта и таиландской визы японца истекли более десяти лет назад, говорится в сообщении.

Местонахождение Шигехару Шираи стало известно японской полиции после публикации в социальной сети Фейсбук его фотографии, на которой японский криминальный авторитет был запечатлен во время игры в шашки у порога его таиландского дома. На фото японец сидит за шашечной доской с голым торсом, так что четко видны традиционные татуировки, полностью покрывающие его спину и грудь, а также отсутствующие две фаланги мизинца на левой руке. Фотографии, которые выложил в сеть местный житель, набрали более 10 000 просмотров. Увидели фото и представители японской полиции, немедленно направившие в Таиланд запрос на задержание фигуранта розыска.

На допросе в таиландской полиции Шигехару признал, что убитый 14 лет назад соперник "досаждал" ему, однако отказался признаться в организации его убийства. Полицейские также выяснили, что все 14 лет он прожил в Таиланде на деньги, которые ему трижды в год привозили из Японии.

Японскому "авторитету" теперь грозит депортация из Таиланда на родину за длительное нелегальное проживание на территории королевства. Телеканал сообщает, что Шихегару может быть депортирован уже в пятницу.