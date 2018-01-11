Силовики применили артиллерию при обстреле ЛНР впервые в 2018 году

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (70)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Украинские силовики впервые в 2018 году применили артиллерию при обстреле позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в Донбассе, заявил в четверг журналистам и.о. начальника управления оборонного ведомства республики Михаил Филипоненко.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.5% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

49.7% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.8% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

Ранее в ЛНР заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за минувшие сутки. Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"Украинские силовики впервые в этом году применили артиллерийские орудия калибром 152 миллиметра. Подразделение 54-й бригады ВСУ обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Логвиново", — рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что, по данным Народной милиции, корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), "которые ежедневно фиксируются на различных участках линии боевого соприкосновения".

"ВС Украины продолжают систематически нарушать условия размещения запрещенного минскими соглашениями вооружения вдоль линии соприкосновения, наращивая силы и средства", — заявил спикер.

По данным Народной милиции, в районе населенного пункта Камышеваха, в восьми километрах от линии боевого соприкосновения, находится артиллерийское подразделение, имеющее на своем вооружении три единицы 122-миллиметровых самоходных артустановок САУ 2С-1 "Гвоздика". Филипоненко уточнил, что в районе Светлодарска зафиксировано перемещение минометного взвода ВСУ.