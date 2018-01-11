Силовики применили артиллерию при обстреле ЛНР впервые в 2018 году

ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Украинские силовики впервые в 2018 году применили артиллерию при обстреле позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в Донбассе, заявил в четверг журналистам и.о. начальника управления оборонного ведомства республики Михаил Филипоненко.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
"Украинские силовики впервые в этом году применили артиллерийские орудия калибром 152 миллиметра. Подразделение 54-й бригады ВСУ обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Логвиново", — рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что, по данным Народной милиции, корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), "которые ежедневно фиксируются на различных участках линии боевого соприкосновения".
"ВС Украины продолжают систематически нарушать условия размещения запрещенного минскими соглашениями вооружения вдоль линии соприкосновения, наращивая силы и средства", — заявил спикер.
По данным Народной милиции, в районе населенного пункта Камышеваха, в восьми километрах от линии боевого соприкосновения, находится артиллерийское подразделение, имеющее на своем вооружении три единицы 122-миллиметровых самоходных артустановок САУ 2С-1 "Гвоздика". Филипоненко уточнил, что в районе Светлодарска зафиксировано перемещение минометного взвода ВСУ.