Ирак оценил ущерб от ИГ* в сто миллиардов долларов

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Власти Ирака оценили ущерб от войны против террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) в 100 миллиардов долларов, и надеются постепенно восстановить пострадавшие районы в течение 10 лет, сообщил в интервью РИА Новости официальный представитель правительства Ирака Саад аль-Хадиси.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре минувшего года заявил о победном завершении войны в стране против ИГ*.

"Министерство планирования работало на протяжении трех-четырех недель над подсчетом ущерба, который понесли освобожденные от ИГ* районы, представили исследование, которое принял совет министров, это национальный план восстановления", — сказал аль-Хадиси.

Он отметил, что власти Ирака рассчитали необходимые суммы для восстановления правительственных учреждений, инфраструктуры, сектора услуг и общественных зданий в стране.

"Убыток… был оценен в 100 миллиардов долларов, эта сумма с которой правительство рассчитывает работать на протяжении 10 лет в рамках принятого документа для постепенного восстановления этих районов", — заявил представитель правительства.

В 2017 году иракские военные освободили от ИГ* второй по величине город страны Мосул, а также ряд других, в том числе в западной провинции Анбар на границе с Сирией.

*Террористическая организация, запрещена в России