Экологи проверят черный снег, выпавший в казахстанском Темиртау

АСТАНА, 11 янв – РИА Новости. Ассоциация экологических организаций Казахстана в ближайшее время проверит черный снег, который выпал в Темиртау, заявила председатель правления ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева на круглом столе в акимате Астаны.
Черный снег в Темиртау: Аким города ждет ответа экологовhttps://t.co/fQWCciYkeE pic.twitter.com/hcm8xPyFRa— Tengrinews (@tengrinewskz) 7 января 2018 г.
Чтобы привлечь внимание к теме экологии, ассоциация планирует выезд по всем регионам республики.
"После Астаны мы в первую очередь проедем в Темиртау, поскольку там выпал черный снег. Казгидромет может давать данные, которые показывают хорошие показатели, не превышающие норму выбросов, а на самом деле каждый гражданин чувствует, что выбросов достаточно много", — приводит слова Соловьевой Sputnik Казахстан.
Общественница также заявила о привлечении пекинских экспертов, которые благополучно разобрались с проблемой смога в столице Китая.
По итогам круглого стола в Астане должна быть принята резолюция по стратегии совместных действий по оздоровлению окружающей среды столицы Казахстана и подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между акиматом Астаны и Ассоциацией экологических организаций.
Как отмечает Sputnik, в озвученном накануне послании президента Казахстана Нурсултана Назарбаева местным исполнительным органам было дано прямое поручение по внедрению смарт–технологий и консолидации экологического сообщества.
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