Экологи проверят черный снег, выпавший в казахстанском Темиртау

АСТАНА, 11 янв – РИА Новости. Ассоциация экологических организаций Казахстана в ближайшее время проверит черный снег, который выпал в Темиртау, заявила председатель правления ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева на круглом столе в акимате Астаны.

Общественница отметила, что вопросом экологии должно заниматься не только государство — гражданскому обществу тоже необходимо активно вовлекаться в процесс.

Чтобы привлечь внимание к теме экологии, ассоциация планирует выезд по всем регионам республики.

"После Астаны мы в первую очередь проедем в Темиртау, поскольку там выпал черный снег. Казгидромет может давать данные, которые показывают хорошие показатели, не превышающие норму выбросов, а на самом деле каждый гражданин чувствует, что выбросов достаточно много", — приводит слова Соловьевой Sputnik Казахстан.

Общественница также заявила о привлечении пекинских экспертов, которые благополучно разобрались с проблемой смога в столице Китая.

По итогам круглого стола в Астане должна быть принята резолюция по стратегии совместных действий по оздоровлению окружающей среды столицы Казахстана и подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между акиматом Астаны и Ассоциацией экологических организаций.

Как отмечает Sputnik, в озвученном накануне послании президента Казахстана Нурсултана Назарбаева местным исполнительным органам было дано прямое поручение по внедрению смарт–технологий и консолидации экологического сообщества.

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