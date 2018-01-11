В Берлине намерены защищать соглашение по Ирану от подрывающих его решений

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что намерен защищать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе от любых подрывающих это соглашение решений.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в четверг провела встречу с министрами иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и Ирана, чтобы обсудить судьбу ядерных договоренностей с Тегераном в ожидании решения США о судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий.

"Мы намерены защищать СВПД от всех возможных подрывающих его решений вне зависимости, с какой стороны они исходят", — заявил Габриэль.

"ФРГ имеет абсолютно ясную позицию по этому соглашению. Нет указаний на то, что Иран не исполняет это соглашение, поэтому нет причины ставить под вопрос его последствия и снятие связанных с атомом санкций. Мы призываем наших союзников США помочь сохранить жизнь этому соглашению и обеспечить его исполнение ", — сказал он.

По словам Габриэля, крах иранского ядерного соглашения, которое показывает возможность дипломатического решения в вопросе нераспространения ядерного оружия, имел бы особенно опасные последствия в условиях напряженности вокруг Северной Кореи.

Он отметил, что помимо СВДП существуют темы, которые необходимо обсуждать с Ираном, чтобы найти лучшее решение. В пример он привел ситуацию в Йемене, Ливане и Сирии, а также вопрос прав человека в самом Иране.

Выступление глав МИД и главы дипломатии ЕС транслировал сайт Еврокомиссии.