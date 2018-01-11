В Дохе нашли причастных к хакерской атаке, вызвавшей блокаду Катара

ДУБАЙ, 11 янв — РИА Новости. Проведенное Катаром расследование выявило причастность двух стран из числа объявивших Дохе бойкот к хакерской атаке на национальное агентство, которая спровоцировала разрыв отношений между Катаром и его соседями, сообщил министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани в интервью телевидению Катара.
"Расследование выявило причастность к преступной хакерской атаке на агентство двух стран из государств, установивших блокаду Катара, в их отношении будут приняты правовые меры", — заявил Аль Тани.
Он отметил, что после совершения хакерской атаки руководство разорвавших дипотношения с Катаром стран проигнорировало разъяснения Дохи по этому поводу.