В Дохе нашли причастных к хакерской атаке, вызвавшей блокаду Катара

ДУБАЙ, 11 янв — РИА Новости. Проведенное Катаром расследование выявило причастность двух стран из числа объявивших Дохе бойкот к хакерской атаке на национальное агентство, которая спровоцировала разрыв отношений между Катаром и его соседями, сообщил министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани в интервью телевидению Катара.

В конце мая 2017 года на сайте госагентства новостей появилась речь эмира Катара, в которой он подвергал критике соседние страны и высказывался за улучшение отношений с Ираном. Позднее руководство агентства заявило, что сайт был взломан и размещенная от имени эмира речь не имеет к нему отношения. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, несмотря на это, разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.

"Расследование выявило причастность к преступной хакерской атаке на агентство двух стран из государств, установивших блокаду Катара, в их отношении будут приняты правовые меры", — заявил Аль Тани.

Он отметил, что после совершения хакерской атаки руководство разорвавших дипотношения с Катаром стран проигнорировало разъяснения Дохи по этому поводу.