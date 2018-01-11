ДНР готова наладить сотрудничество с Южной Осетией в военной сферах

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Южная Осетия и самопровозглашенная Донецкая народная республика разрабатывают документы о сотрудничестве в военной и банковской сферах, сообщил журналистам в четверг глава ДНР Александр Захарченко.

"Были две цели (визита президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Донецк в начале января — ред.), обе успешно решены. Он приезжал не один, а с министром обороны Южной Осетии. Подготовлен ряд документов, и сейчас на согласование будет отданы в Народный совет ДНР и Народный совет Республики Южная Осетия", — сказал Захарченко.

По его словам, документы касаются сотрудничества республик в военной отрасли и банковской сфере.

"Эти документы разрабатываются и, думаю, в ближайшее время будут подписаны", — добавил глава ДНР.

Южная Осетия в 2014 году признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Между Цхинвалом и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале — представительства ДНР и ЛНР.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.