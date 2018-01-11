В Горловке восстановили электроснабжение поселка после обстрела силовиков

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение поселка Гольмовский в пригороде донецкой Горловки, сообщили в четверг в министерстве угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько заявил РИА Новости, что в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков полностью обесточен поселок Гольмовский на северной окраине города, без света остались около пяти тысяч человек.

"Энергетики республики оперативно восстановили подачу напряжения в поселок Гольмовский, обесточенный ночным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении пресс-службы минугля ДНР.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.