Евросоюз ожидает, что все стороны продолжат выполнять сделку по Ирану

БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз ожидает, что все стороны продолжат выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по решению ядерной проблемы Ирана, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Во встрече, которая состоялась в штаб-квартире Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), приняли участие также министры иностранных Великобритании, Германии и Франции – представителей "шестерки" международных посредников, которые вели переговоры о СВПД.

Визит иранского министра в Брюссель прошел в преддверии решения администрации США по судьбе СВПД, которое, как ожидается, будет объявлено в пятницу.

"Единство международного сообщества необходимо для защиты договоренности, которая работает, делает мир безопаснее и предотвращает возможную ядерную гонку в регионе. И мы ожидаем, что все стороны продолжат полностью выполнять это соглашение", — сказала Могерини журналистам.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.