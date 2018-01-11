Евросоюз обеспокоен ракетной программой Ирана, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главы МИД ЕС, Великобритании, Германии и Франции на встрече с главой МИД Ирана выразили беспокойство в связи с баллистической программой Ирана, ростом напряженности в регионе и кратко обсудили проходящие в стране акции протеста, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы выразили беспокойство в связи с другими вопросами, такими как разработка баллистических ракет и рост напряженности в регионе. Эти вопросы не входят в ядерное соглашение и будут обсуждаться в соответствующих форматах. Мы кратко обсуждали и недавние внутренние события в Иране", — сказала Могерини журналистам после переговоров.