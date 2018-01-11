Глава ДНР опасается провокаций со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко назвал ситуацию в Донбассе "предбоевой" и не исключил провокаций со стороны украинских силовиков.
"Ситуация сложная, она предбоевая. Сейчас, если такая погода — минус 5-10 градусов — продержится неделю-две, можно ожидать провокаций со стороны Украины. До этого погода не давала им возможности идти на провокации, сейчас погода эти возможности даст", — сказал Захарченко.
Он также не исключил возможности возобновления боевых действий со стороны Киева.
Ранее контактная группа по Донбассу на встрече в Минске договорилась о "школьном" перемирии, которое действует с 25 августа. Это уже пятая попытка сторон прекратить огонь с начала года.