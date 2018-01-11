Глава ДНР опасается провокаций со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко назвал ситуацию в Донбассе "предбоевой" и не исключил провокаций со стороны украинских силовиков.

"Ситуация сложная, она предбоевая. Сейчас, если такая погода — минус 5-10 градусов — продержится неделю-две, можно ожидать провокаций со стороны Украины. До этого погода не давала им возможности идти на провокации, сейчас погода эти возможности даст", — сказал Захарченко.

Он также не исключил возможности возобновления боевых действий со стороны Киева.

"Ситуация в Киеве напряженная, президенту Порошенко приходится решать проблемы и внешние, и внутренние, а единственное решение этих проблем — это развязывание войны в Донбассе. Насколько он к этому готов, я не знаю, но, судя по тем обстрелам, которые были вчера и сегодня ночью, это решение у него зреет. Мы готовы, войска приведены в боевую готовность давно уже. Подразделения армии ДНР в состоянии отразить любую агрессию", — добавил Захарченко.

Ранее контактная группа по Донбассу на встрече в Минске договорилась о "школьном" перемирии, которое действует с 25 августа. Это уже пятая попытка сторон прекратить огонь с начала года.