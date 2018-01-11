В Белоруссии при пожаре в жилом доме погибли пять человек

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в населенном пункте Стайки Минской области, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета (СК) Белоруссии.

По данным СК, в ночь на 11 января поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Стайки Борисовского района. В ходе тушения пожара сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям обнаружили тела погибших мужчин.

"Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства гибели пяти человек на пожаре в Борисовском районе. На основании анализа первичных следственных данных, по предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, согласно пояснениям очевидцев, накануне в доме компания распивала спиртные напитки, при этом топилась печь. Погибли житель дома 1986 года рождения и четверо находившихся в гостях мужчин — 1961, 1983, 1987 и 1988 годов рождения. Точная причина смерти мужчин будет известна по результатам судебно-медицинских экспертиз.