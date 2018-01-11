Эксперт оценил возможность возвращения США в Парижское соглашение

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Заявление американского президента Дональда Трампа о возможном возвращении США в Парижское соглашение по климату является популистским шагом, считает заведующий сектором военно-политического анализа Института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор МГИМО Сергей Ознобищев.

США вышли из соглашения летом 2017 года, однако Трамп в среду не исключил, что страна может вернуться в Парижское соглашение по климату. Эксперт прокомментировал РИА Новости заявление Трампа, отметив, что оно абсолютно вписывается в линию политического поведения Трампа на международной арене.

"Если во внутренней политике, он все-таки более последователен – что сказал, то и сделал и продолжает делать, вопреки сопротивлению оппозиции и иногда здравого смысла, то во внешней политике все казалось в высшей степени непоследовательным и противоречивым", — заявил Ознобищев.

Среди противоречивых шагов эксперт, кроме климата, отметил и его шаги по Трансатлантическому партнерству. "С климатом все сложнее, это опять входит в понятие популизма, что Трампу очень свойственно, он политик непоследовательный", — заявил он, добавив, что вопросы о климате остро воспринимаются в США.

Соглашение о климате, считает эксперт, является для Трампа очень серьезным политическим фактором, именно поэтому он своим заявлением начинает корректировать свою политику в этом направлении, при этом пытаясь сохранить лицо — "не сразу сдать назад" после выхода из соглашения.

"Здесь он также хочет не выбиваться из ряда мировых лидеров, а быть с ними вместе в борьбе с глобальными угрозами, при том, что изменение глобального климата – это угроза для всех", — заявил Ознобищев. Эксперт допускает, что США с большой вероятностью будут возвращаться в соглашение о климате, возможно, с какими-то своими корректировками, чтобы не потерять лицо.

Первое глобальное соглашение по климату — Парижское соглашение — было подписано в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Договор ратифицировали 170 стран, обязавшись принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

В начале июня Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения, за участие в котором выступала прежняя администрация Барака Обамы. Это вызвало критику со стороны части общественности и политической элиты в стране и за рубежом. Президент объяснил свое решение тем, что участие в соглашении невыгодно США с экономической точки зрения. При этом ранее Трамп называл теорию о глобальном потеплении выдумкой.