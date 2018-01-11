В Евросоюзе подтвердили, что ядерная сделка с Ираном работает

БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главы МИД ЕС, Великобритании, Германии и Франции на встрече с коллегой из Ирана в четверг подтвердили, что ядерная договоренность с Ираном работает и позволяет достичь поставленных целей, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после переговоров.

"ЕС выразил очень ясную позицию по ядерной договоренности, как это было заявлено 28 министрами в октябре прошлого года и вновь подтверждено сегодня. Договоренность работает, она достигает основных целей", — сказала Могерини журналистам.