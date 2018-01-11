Не менее пяти землетрясений произошли у границы Ирана и Ирака за сутки

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Не менее пяти землетрясений магнитудой 5 и выше произошло в четверг в районе границы Ирана и Ирака, сообщает Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.
После сообщения о нем иракский курдский телеканал Rudaw сообщил, что землетрясение ощущалась в столице Иракского Курдистана городе Эрбиль, а также в большинстве городов на территории Ирака.
Следом в течение получаса сейсмологи зафиксировали в том же районе еще два землетрясения магнитудой 5,4. Еще два землетрясения — магнитудой 5 и 5,4 — произошли спустя примерно час в том же районе.
Иран находится в зоне сейсмической активности, и там нередко происходят землетрясения. Одним из наиболее разрушительных за последнее время стал удар стихии в западной части страны в середине ноября, когда в результате землетрясения магнитудой 7,2 погибли более 600 человек.