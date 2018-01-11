Вице-премьер Косово призвал к референдуму о границе с Черногорией

БЕЛГРАД, 11 янв – РИА Новости. Вице-премьер и министр по делам диаспоры самопровозглашенной республики Косово Дардан Гаши предложил провести референдум по вопросу признания существующей границы с Черногорией, который вызвал двухлетние споры в крае и критику Приштины Западом.

Текст закона о демаркации 15 января должен быть рассмотрен парламентским комитетом по внешней политике, а затем должен быть направлен на общее голосование. Законопроект об определении линии госграницы с 2015 года саботируется косовскими парламентариями, включая партию премьера Рамуша Харадиная "Альянс за будущее Косово", которые считают, что Черногория присвоила 8 тысяч гектаров косовской территории. Евросоюз отказывается ввести облегченный визовый режим с Приштиной без ратификации документа.

"Демаркация является постоянным яблоком раздора между нами… и нашими друзьями в ЕС и США. Кто должен ответить на этот вопрос, если представители граждан неспособны и не желают дать ответ? Народ – носитель суверенитета – на референдуме", — цитирует Радио и телевидение Косово вице-премьера Гаши.

По его словам, парламент на основании соответствующего пункта конституции самопровозглашенной республики уже сейчас может назначить референдум по данному вопросу.

Глава директората по вопросам расширения ЕС Кристиан Дэниелсон заявил 4 октября в ходе визита в Приштину, что самопровозглашенная республика Косово не получит облегчение визового режима с ЕС, пока не завершит определение границы с Черногорией.

Парламент Косово два года безрезультатно обсуждает утверждение линии госграницы с Черногорией. Документ о демаркации был подписан еще летом 2015 года нынешним президентом Хашимом Тачи, который тогда был в должности министра иностранных дел Косово, и его черногорским коллегой Игорем Лукшичем. Нынешний глава косовского правительства Харадинай неоднократно заявлял, что для него граница проходит "на Чакоре", то есть по горному массиву внутри нынешней черногорской территории.