Глава ЛНР утвердил основные направления гуманитарной программы на 2018 год

ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики утвердил основные направления и "дорожную карту" гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса на 2018 год, сообщил в четверг журналистам исполняющий обязанности заместителя председателя Совета министров ЛНР Александр Дробот.

Ранее власти ЛНР и ДНР заявили о создании гуманитарной программы для жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса. Она предусматривает оказание бесплатной медицинской помощи и денежные выплаты.

"Программа, которая показала эффективность в 2017 году, получает новые направления… Глава ЛНР подписал основные направления и "дорожную карту" работы гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса уже на 2018 год", — заявил Дробот.

Он уточнил, что в программе на этот год, как и ранее, поддерживается направление здравоохранения в части онкологии и родовспоможения. По словам Дробота, новыми направлениями по оказанию бесплатной медицинской помощи жителям подконтрольных украинским силовикам территорий и ЛНР в этой сфере стали такие заболевания, как рассеянный склероз, муковисцидоз, гемофилия.

"Также эта программа предусматривает и работу по направлениям искусства, культуры, спорта, образования, работа с общественными организациями. Все направления, которые у нас работали в 2017 году и зарекомендовали себя очень хорошо, мы продолжаем, только на более высоком уровне", — уточнил исполняющий обязанности зампреда Совмина.