МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Параноидальные опасения США о якобы вмешательстве России в избирательный процесс не создают комфортных условий для двусторонних отношений и самих Соединенных Штатов, а также являются голословными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные параноидальные опасения, они вредят ведь не только двусторонним отношениям российско-американским. Они вредят самим Соединенным Штатам Америки, потому что, конечно, когда это становится навязчивой идеей, это не создает комфортных условий для нормального общественного развития и жизни", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о недавних заявлениях в Сенате США, в которых говорится, что Вашингтон не будет готов защититься от возможного вмешательства России в следующих выборах.

В свою очередь Песков напомнил, что Москва выражает сожаление в связи с подобными утверждениями, которые являются голословными.

"Мы можем лишь выразить сожаление в связи с продолжающейся этой кампанией. И лишний раз напомнить, что до сих пор все вот эти опасения, все обвинения нашей страны во вмешательстве не имеют под собой никаких оснований и являются абсолютно голословными", — заявил он.