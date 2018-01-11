Выборы главы ДНР пройдут осенью

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики пройдут осенью 2018 года, заявил в четверг глава ДНР Александр Захарченко.

"Выборы (главы ДНР — ред.) будут в 2018 году осенью. И Захарченко идет на выборы в 2018 году", — сказал Захарченко журналистам.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.