СМИ сообщили о задержании в Тунисе более 300 протестующих за сутки

Cотрудники полиции задерживают человека во время демонстраций против роста цен и повышения налогов в Тунисе. 10 января 2018

Cотрудники полиции задерживают человека во время демонстраций против роста цен и повышения налогов в Тунисе. 10 января 2018

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Власти Туниса за последние сутки задержали более 300 человек, подозреваемых в вандализме и мародерстве во время протестов в стране, сообщил в эфире радиостанции Mosaique представитель МВД страны Халифа аш-Шибани.

По словам аш-Шибани, в среду были задержаны 328 человек. Он добавил, что в ходе последних событий 21 сотрудник спецслужб получил ранения, десять транспортных средств были повреждены. Протестующие подожгли дом одного из сотрудников службы безопасности в населенном пункте Кассерин.

Как отмечает радиостанция, в ночь со вторника на среду были задержаны 237 человек. Ранее также сообщалось, что в ходе протестов пострадали около 50 полицейских.

По словам аш-Шибани, в ночь со среды на четверг проявления вандализма и насилия значительно сократились по сравнению с первыми днями протестов.

Протесты против роста цен и повышения налогов в соответствии с новым законом о бюджете 2018 года начались в понедельник в нескольких городах Туниса. Протестующие выступили также с требованием решить проблему безработицы и развивать приграничные районы, находящиеся в тяжелой экономической ситуации. Ранее министерство здравоохранения Туниса подтвердило информацию о смерти одного человека в городе Тебурба на севере страны.

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси во время встречи с партиями и профсоюзными организациями 5 января призвал граждан проявить терпение и сохранять стабильность в стране, так как подобные меры необходимы для восстановления финансового баланса государственной казны и привлечения иностранных инвестиций.