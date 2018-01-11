МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Польская сторона не приводит данных, подтверждающих версию взрыва на борту самолета президента Леха Качиньского в 2010 году, ранее она была проверена Следственным комитетом РФ и своего подтверждения не нашла, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском, заявила, что на борту лайнера произошел взрыв.

"Отвечая на запросы журналистов по поводу заявлений польской комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году, хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит. При этом в очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом РФ в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла", — сказала Петренко.

Она добавила, что к аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования.