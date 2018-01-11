Астана во власти бури: закрыты трассы и аэропорт, объявлена ЧС

АСТАНА, 11 янв – РИА Новости. Чрезвычайная ситуация природного характера объявлена в столице Казахстана из-за сильного ветра — государственным учреждениям и заведениям образования Астаны рекомендовано приостановить работу, жителям и гостям города советуют без крайней необходимости не выходить на улицу.

Погода в Астане резко испортилась со среды на четверг, местные жители ночью получили сообщения о закрытии выездов из города в нескольких направлениях. Утром в планы горожан внесли свои корректировки шквальный ветер со снегом, длинные пробки и ограниченная видимость. Многим жителям города приходилось менять направление движения, если ветер не был попутным: идти против него не было никакой возможности. Попасть на работу без опоздания было большой удачей.

В школах отменены занятия, но утром можно было еще встретить родителей с маленькими детьми, пытавшихся попасть в детсады, но разворачивающихся на половине пути. Если взрослые, привыкшие к ветрам в Астане, держались стойко, то малыши, закутанные в шарфы, тихонько плакали.

Ситуация в воздухе

Утром Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана сообщил, что международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" города Астаны в целях безопасности закрыт предварительно до 13.00 (10.00 мск). Позже его закрытие продлевали до 15.00 (12.00 мск), а потом – до 17.00 (14.00 мск).

Кроме того, по сообщению авиационных властей, аэропорт города Кокшетау (административный центр Акмолинской области Казахстана) также закрыт из-за погодных условий до 16.00, ряд рейсов задержаны в аэропорту Павлодара.

Пассажирам рекомендуется уточнять информацию по своим рейсам в колл-центрах авиакомпаний.

Ситуация на земле

По словам министра внутренних дел Казахстана Калмуханбета Касымова, в связи с ухудшением погодных условий ограничено движения автотранспортных средств. "Полностью закрыто движение автотранспортных средств из Астаны во всех направлениях всеми видами автотранспорта", — сказал Касымов на заседании правительства республики.

Кроме этого, по его данным, закрыто движение в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Кызылординской областях.

"На всех дорогах установлены контрольные посты, патрульные дорожной полиции, дорожных служб, организована работа и дежурства спасателей комитета по чрезвычайным ситуациям. В Астане и областных центрах и населенных пунктах указанных областей полиция и спасатели оказывают помощь и содействие коммунальным и транспортным средствам по очистке дорог. В случае необходимости будут использованы резервные силы, которые приведены в полную готовность", — заявил министр.

Ситуация в городе

Мэр Астаны Асет Исекешев на своей странице в социальной сети Facebook попросил жителей города быть предельно внимательными и осторожными во избежание несчастных случаев, рекомендовал без крайней необходимости не выходить на улицу.

"В черте города во время сильных порывов ветра возможны падения деревьев, падения рекламных стендов и щитов, заборов, фонарных столбов, падения строительных материалов с крыш и стен зданий, обрывы линий электропередачи", — написал мэр.

Он также сообщил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями акиматом (администрацией) объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.

"Рекомендуем руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства и других приостановить деятельность, за исключением организаций жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, службы департамента чрезвычайных ситуации, скорая медицинская помощь, медицинские учреждения, коммунальные службы", — написал Исекешев.

Его пресс-секретарь Эльвира Жургенбаева сообщила, что в связи с аномальными погодными условиями происходят изменения в графике и маршрутах движения общественного транспорта. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

Городской центр мониторинга и оперативного реагирования рекомендует всем, кто оказался на улице, немедленно укрыться в помещении. "Не заходите в поврежденные здания. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, возле стен домов, так как возможно обрушение шифера. Не стойте под линиями электропередачи", — говорится в сообщении центра.

Жители Астаны в социальных сетях сообщают об обрушении облицовки с жилых домов и административных зданий, затрудненном движении на дорогах.