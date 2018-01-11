Астана во власти бури: закрыты трассы и аэропорт, объявлена ЧС

АСТАНА, 11 янв – РИА Новости. Чрезвычайная ситуация природного характера объявлена в столице Казахстана из-за сильного ветра — государственным учреждениям и заведениям образования Астаны рекомендовано приостановить работу, жителям и гостям города советуют без крайней необходимости не выходить на улицу.
В школах отменены занятия, но утром можно было еще встретить родителей с маленькими детьми, пытавшихся попасть в детсады, но разворачивающихся на половине пути. Если взрослые, привыкшие к ветрам в Астане, держались стойко, то малыши, закутанные в шарфы, тихонько плакали.
Ситуация в воздухе
Кроме того, по сообщению авиационных властей, аэропорт города Кокшетау (административный центр Акмолинской области Казахстана) также закрыт из-за погодных условий до 16.00, ряд рейсов задержаны в аэропорту Павлодара.
Пассажирам рекомендуется уточнять информацию по своим рейсам в колл-центрах авиакомпаний.
Ситуация на земле
Кроме этого, по его данным, закрыто движение в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Кызылординской областях.
"На всех дорогах установлены контрольные посты, патрульные дорожной полиции, дорожных служб, организована работа и дежурства спасателей комитета по чрезвычайным ситуациям. В Астане и областных центрах и населенных пунктах указанных областей полиция и спасатели оказывают помощь и содействие коммунальным и транспортным средствам по очистке дорог. В случае необходимости будут использованы резервные силы, которые приведены в полную готовность", — заявил министр.
Ситуация в городе
"В черте города во время сильных порывов ветра возможны падения деревьев, падения рекламных стендов и щитов, заборов, фонарных столбов, падения строительных материалов с крыш и стен зданий, обрывы линий электропередачи", — написал мэр.
Он также сообщил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями акиматом (администрацией) объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.
"Рекомендуем руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства и других приостановить деятельность, за исключением организаций жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, службы департамента чрезвычайных ситуации, скорая медицинская помощь, медицинские учреждения, коммунальные службы", — написал Исекешев.
Городской центр мониторинга и оперативного реагирования рекомендует всем, кто оказался на улице, немедленно укрыться в помещении. "Не заходите в поврежденные здания. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, возле стен домов, так как возможно обрушение шифера. Не стойте под линиями электропередачи", — говорится в сообщении центра.
Жители Астаны в социальных сетях сообщают об обрушении облицовки с жилых домов и административных зданий, затрудненном движении на дорогах.