Железняк прокомментировал запрет российских телепередач в Молдавии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Запрет трансляции российских новостных и информационно-аналитических передач в Молдавии является деструктивным шагом прозападного большинства в нынешнем парламенте страны, направленным на формирование базы для манипуляций общественным мнением, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, слова которого цитирует его пресс-служба.
В среду, вопреки мнению президента страны Игоря Додона, соответствующий закон утвердил спикер парламента Молдавии Андриан Канду.
"Путем запрета на трансляцию позиции независимых СМИ, предоставляющих объективную картину положения дел в стране, формируется база для манипуляций общественным мнением граждан Молдовы", — заявил Желеняк.
Он также добавил, что на подобные действия антироссийской части молдавских властей, противоречащие основным нормам международного права, должна последовать адекватная реакция со стороны ОБСЕ, Совета Европы, мирового медийного сообщества и правозащитных организаций.
В конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой". Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена.
Суд констатировал обстоятельства оправдывающие осуществление временного исполнения обязанностей главы республики в связи с его повторным отказом утверждать данный закон и разрешил его утвердить спикеру парламента или премьеру.