Железняк прокомментировал запрет российских телепередач в Молдавии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Запрет трансляции российских новостных и информационно-аналитических передач в Молдавии является деструктивным шагом прозападного большинства в нынешнем парламенте страны, направленным на формирование базы для манипуляций общественным мнением, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, слова которого цитирует его пресс-служба.

В среду, вопреки мнению президента страны Игоря Додона, соответствующий закон утвердил спикер парламента Молдавии Андриан Канду.

"Путем запрета на трансляцию позиции независимых СМИ, предоставляющих объективную картину положения дел в стране, формируется база для манипуляций общественным мнением граждан Молдовы", — заявил Желеняк.

Он также добавил, что на подобные действия антироссийской части молдавских властей, противоречащие основным нормам международного права, должна последовать адекватная реакция со стороны ОБСЕ, Совета Европы, мирового медийного сообщества и правозащитных организаций.

В конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой". Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена.

Президент Молдавии дважды отклонил этот закон и обратился в Конституционный суд (КС) по поводу конституционности его положений. В КС также обратился Сергей Сырбу — депутат от фракции Демократической партии, которой принадлежит парламентское большинство. Он заявил, что необходим временно исполняющий обязанности президента для утверждения закона, так как по конституции президент Молдавии, несмотря на несогласие, был обязан утвердить закон, если парламент его принимает дважды.

Суд констатировал обстоятельства оправдывающие осуществление временного исполнения обязанностей главы республики в связи с его повторным отказом утверждать данный закон и разрешил его утвердить спикеру парламента или премьеру.