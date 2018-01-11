Украинский писатель призвал Киев "приватизировать" русский язык

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинский писатель Андрей Курков призвал Киев взять русский язык под "филологический контроль".
"Русский язык вне России является самостоятельным явлением. Но, как и в случае франкофонии 150 лет назад, Россия пытается использовать русскоязычие в своих интересах. Для ограничения возможности России защищать на Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие украинской "культурной собственностью", — сказал Курков в интервью изданию "Деловая столица".
Писатель предложил создать институт русского языка или "институт русского и других языков национальных меньшинств" в Национальной академии наук Украины. Это, как считает Курков, помогло бы русскоязычным украинцам обособиться от "общего русского мира за пределами России".
По его словам, "украинский русский язык" должен стать "инструментом борьбы против самодержавия" и "всего, что сегодня ассоциируется с русским миром". Украинский же язык, как считает писатель, должен нести "европейские смыслы" и ценности.
В сентябре 2017 года на Украине вступил в силу закон об образовании (будет реализован поэтапно до 2020 года), сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран заявили о дискриминационном характере закона. В Москве также считают, что закон нарушает конституцию Украины и международные обязательства Киева.