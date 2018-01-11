Украинский писатель призвал Киев "приватизировать" русский язык

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинский писатель Андрей Курков призвал Киев взять русский язык под "филологический контроль".

"Русский язык вне России является самостоятельным явлением. Но, как и в случае франкофонии 150 лет назад, Россия пытается использовать русскоязычие в своих интересах. Для ограничения возможности России защищать на Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие украинской "культурной собственностью", — сказал Курков в интервью изданию "Деловая столица".

Писатель предложил создать институт русского языка или "институт русского и других языков национальных меньшинств" в Национальной академии наук Украины. Это, как считает Курков, помогло бы русскоязычным украинцам обособиться от "общего русского мира за пределами России".

"Хочу напомнить, что речь идет не о статусе языка, а о миллионах украинских русскоязычных граждан, избирателей, которые, если их игнорировать или показывать только как врагов Украины, могут повлиять на исход любых будущих выборов", — добавил литератор.

По его словам, "украинский русский язык" должен стать "инструментом борьбы против самодержавия" и "всего, что сегодня ассоциируется с русским миром". Украинский же язык, как считает писатель, должен нести "европейские смыслы" и ценности.

В сентябре 2017 года на Украине вступил в силу закон об образовании (будет реализован поэтапно до 2020 года), сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран заявили о дискриминационном характере закона. В Москве также считают, что закон нарушает конституцию Украины и международные обязательства Киева.