В Люксембурге отменили приговор фигуранту дела о публикациях LuxLeaks

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Кассационный суд Люксембурга в четверг аннулировал приговор одному из фигурантов дела о скандальных публикациях LuxLeaks, в которых заявляется об уходе от налогов сотен крупнейших мировых компаний.

В июне 2016 года суд Люксембурга приговорила бывшего бухгалтера компании PricewaterhouseCoopers (PwC) Антуана Делтура к году тюремного заключения условно. Другой сотрудник PwC Рафаэль Але получил девять месяцев условного заключения. Оба обвинялись в краже и нарушении профессиональной тайны. Позже Апелляционный суд Люксембурга смягчил приговор Делтуру до полугода условно. Але вообще освобождался от условного наказания, но должен был выплатить штраф в размере тысячи евро.

Согласно заявлению суда, опубликованному в четверг на сайте инстанции, приговор об условном тюремном сроке французу Делтуру был аннулирован. Приговор Але остался в силе.

В ЕС в ноябре 2014 года разразился так называемый скандал LuxLeaks — после публикации документов, которые свидетельствуют, что сотни компаний проводили секретные сделки в Люксембурге, сохранив миллиарды долларов в виде налогов. В документах фигурировали компании Apple, Ikea и Pepsi. Сделки по уходу от налогов проводились, когда председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер был на должности премьер-министра Люксембурга (в период с 1995 по 2013 годы). Это крупнейшая утечка документов после публикации документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые якобы свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.