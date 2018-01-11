В Люксембурге отменили приговор фигуранту дела о публикациях LuxLeaks

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Кассационный суд Люксембурга в четверг аннулировал приговор одному из фигурантов дела о скандальных публикациях LuxLeaks, в которых заявляется об уходе от налогов сотен крупнейших мировых компаний.
Согласно заявлению суда, опубликованному в четверг на сайте инстанции, приговор об условном тюремном сроке французу Делтуру был аннулирован. Приговор Але остался в силе.
В ЕС в ноябре 2014 года разразился так называемый скандал LuxLeaks — после публикации документов, которые свидетельствуют, что сотни компаний проводили секретные сделки в Люксембурге, сохранив миллиарды долларов в виде налогов. В документах фигурировали компании Apple, Ikea и Pepsi. Сделки по уходу от налогов проводились, когда председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер был на должности премьер-министра Люксембурга (в период с 1995 по 2013 годы). Это крупнейшая утечка документов после публикации документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые якобы свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.