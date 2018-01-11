Саакашвили попросил суд предоставить ему дополнительную защиту

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал очередной иск к государственной миграционной службе Украины с требованием обязать ведомство рассмотреть его заявление о признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, сообщается в четверг на сайте суда.

Ранее Саакашвили уже обращался в Окружной административный суд Киева с иском к управлению миграционной службы Украины в Киевской области. Политик требовал обязать ведомство рассмотреть вопрос о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Однако суд 3 января отказал Саакашвили.

"Шестнадцатого января состоится судебное заседание по иску Саакашвили к государственной миграционной службе Украины. Вторым ответчиком по делу является управление государственной миграционной службы Украины в Киевской области", — говорится в сообщении.

Саакашвили также просит суд обязать ведомство предоставить ему материалы его личного дела из миграционной службы.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.

Ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране. По словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты.