ВАРШАВА, 11 янв – РИА Новости. Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич возглавил комиссию по расследованию причин катастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского под Смоленском, говорится в сообщении военного ведомства.

Поста министра Мачеревич лишился во вторник. Его сменил Мариуш Блащак, занимавший до этого должность главы МВД.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Расследовать причины катастрофы стали и российские, и польские специалисты.

Расследование МАК

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году признал непосредственной причиной случившегося решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Сегодня член комиссии МАК и летчик-испытатель Ту-154 Рубен Есаян рассказал РИА Новости, что во время расследования он на тренажере продемонстрировал польской стороне действия экипажа самолета и его ошибки.

"Тогда польская комиссия согласилась с выводами", — отметил он.

Расследование в Польше

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к тем же выводам, что и МАК, заявив, что катастрофа произошла из-за снижения самолета ниже дозволенного минимума.

Власти Польши не согласились с этими заключениями и создали еще одну комиссию, которая работала в составе Минобороны. Возглавлявший ведомство Мачеревич настаивал на версии теракта и обвинял Россию в причастности к произошедшему.

Десятого января 2018 года комиссия заявила, что считает одним из ключевых выводов технического отчета информацию о нескольких взрывах на борту самолета. В Следственном комитете России указали, что нет данных, подтверждающих эту версию.