В Госдуме отказались направить делегацию на январскую сессию ПАСЕ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия не будет представлять свою делегацию в ПАСЕ в январе, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Он объяснил это тем, что нет гарантии недискриминации прав национальных делегаций.

По его словам, консультации с членами ПАСЕ на эту тему велись и будут вестись дальше для того, чтобы "убедить коллег, что любая дискриминация национальных делегаций, прежде всего, наносит ущерб самой организации".

Визит членов Президентского комитета будет зависеть от того, как пройдет этап консультаций после январской сессии, добавив, что российские парламентарии попытаются убедить лидеров ПАСЕ в том, что нужны сущностные изменения в работе организации.

В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях ПАСЕ и возможности участвовать в работе уставных органов организации из-за позиции по Крыму. Поэтому Россия с 2016 года перестала направлять документы, необходимые для аккредитации своей делегации.

Москва неоднократно предлагала способы выйти из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость санкций в отношении национальных делегаций.

Летом прошлого года Россия заявила, что приостановит часть выплат в бюджет Совета Европы, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены. Несмотря на это, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов СЕ.