Лукашенко призвал продолжить либерализацию визового режима

МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работу по упрощению порядка въезда иностранных граждан в страну нужно продолжить.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, соответствующее заявление Лукашенко сделал в четверг на совещании по либерализации визового режима.

Глава государства отметил, что за последние годы туристическая отрасль Белоруссии сделала значительный шаг вперед и эта сфера стала одной из самых динамично развивающихся.

"Сегодня каждый может выбрать отдых в нашей стране на свой вкус и получить качественные услуги. Интерес к Белоруссии возрастает. В связи с этим нами принят ряд нормативных актов, упрощающих въезд в страну. Однако работу в этом направлении нам следует продолжать", — сказал президент.

По словам Лукашенко, нужно добиться того, чтобы "турист без долгих раздумий купил билет в Белоруссию и поехал, зная, что проблем с пересечением границы у него не будет". "Международный туризм во всем мире стремительно развивается, и мы оставаться в стороне от этих процессов просто не можем по многим причинам. Успешно конкурировать в данной сфере можно только тогда, когда будет выработан оптимальный режим въезда иностранных граждан в Белоруссию", — подчеркнул глава государства.

В то же время не следует забывать и о безопасности, отметил он. "Так, нынешняя миграционная политика Евросоюза, а именно отсутствие реального контроля за перемещением беженцев, уже начинает давать свои печальные плоды. Прежде всего, это рост террористической угрозы в регионе. Поэтому, принимая те или иные решения, надо помнить о наиважнейшем для нас — безопасности граждан Белоруссии и тех, кто пребывает в тот или иной момент в Белоруссии", — сказал белорусский лидер. По его словам, "безопасность — прежде всего, никакими деньгами от туризма это не компенсируется".

"Нам необходимо детально рассмотреть все аспекты упрощения визового режима с учетом мировых тенденций и принять абсолютно оптимальные и взвешенные решения в интересах Белоруссии и, естественно, наших соседей. Мы не должны ни в коем случае создавать проблем всем государствам по периметру Белоруссии", — добавил Лукашенко.

В феврале 2017 года в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, включая США и государства Евросоюза, прибывающих в Белоруссию через Национальный аэропорт Минска. При этом порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты РФ. Власти страны рассматривают возможность увеличения периода безвизового пребывания в стране, в том числе, до 10 дней.