Сенатор назвал условие для участия России в работе ПАСЕ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия не будет участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, пока ПАСЕ не внесет изменения в свой регламент о недопустимости дискриминации в отношении национальных делегаций, заявил РИА Новости в четверг член делегации Совета Федерации в ПАСЕ Алексей Александров.

"По общему нашему решению, если ПАСЕ не изменит свои правила, которые запрещали бы дискриминацию национальных делегаций, мы не будем участвовать в работе Ассамблеи",- сказал Александров.

Он подчеркнул, что в данном вопросе все зависит от позиции ПАСЕ, и если соответствующие поправки в регламент Ассамблеи будут внесены, Россия готова продолжить свою работу в рамках этой парламентской структуры.

Александров пояснил, что по умолчанию, пока не происходит положительных перемен в работе ПАСЕ, Россия будет отказываться от участия в работе Ассамблеи.

"Парламентская Ассамблея пока принципиально не принимает такое решение, поскольку это может нарушить общую политику санкционного давления на Россию",- считает сенатор.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации, первый вице-президент Межпарламентского союза (МПС) Константин Косачев после консультаций с представителями президентского комитета ПАСЕ в декабре прошлого года заявил, что если в ПАСЕ ничего не произойдёт, а шансов на это меньше и меньше, вероятность обращения РФ за полномочиями делегации будет стремиться к нулю.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов организации из-за позиции по Крыму.

Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

В конце июня 2017 года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.