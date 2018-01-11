Китай призвал Японию не провоцировать инциденты вокруг спорных островов

ПЕКИН, 11 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан призвал Японию не провоцировать "искусственные инциденты" вокруг спорных островов Дяоюйдао.

Вокруг архипелага Дяоюйдао (Сенкаку) ведется территориальный спор между Японией и Китаем. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно.

Ранее агентство Киодо сообщило, что МИД Японии заявил протест Китаю после того, как к акватории островов приблизились корабли китайских ВМС. По версии китайской стороны, утром 11 января два корабля береговой охраны Японии вошли в смежную морскую зону с северо-восточной части острова Вэйциюй. Корабли ВМС Китая отследили движение и провели мониторинг. В настоящее время японские корабли уже покинули район.

"Острова Дяоюйдао являются неотделимой частью Китая. Китай обладает историческими и законными правами на суверенитет над этими островами. Действия Японии никоим образом не могут изменить эту объективную реальность. Мы призываем японскую сторону не создавать искусственных инцидентов вокруг Дяоюйдао и совместной с китайской стороной делать усилия для улучшения двусторонних отношений в духе достигнутого в 2014 году консенсуса", — заявил на брифинге Лу Кан.