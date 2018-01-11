В Каспийском море эсминец ВМС Ирана столкнулся с волнорезом

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эсминец военно-морских сил Ирана "Дамаванд" налетел на волнорез в Каспийском море неподалеку от порта Энзели, передает агентство Mehr со ссылкой на военных.

По его данным, инцидент произошел в среду утром из-за неблагоприятных погодных условий — высокой скорости ветра и шторма в море в Энзели.

Военные эксперты оценивают причиненных кораблю ущерб как несущественный, он будет устранен в короткие сроки.

Rescue teams pull back after explosion aboard Iranian tanker https://t.co/tNVWf1RxoQ — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 11 января 2018 г.

​