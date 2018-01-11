В Совете Европы поддерживают консультации России и ПАСЕ о выходе из кризиса

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Совете Европы поддерживают настрой российской стороны на продолжение консультаций с ПАСЕ для поиска решения по выходу из кризиса.

"Мы отмечаем то, что, как сказал господин (вице-спикер Госдумы Петр) Толстой, российская делегация проводит и будет продолжать консультации с депутатами ПАСЕ после январской сессии", — заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген.

"Мы полностью поддерживаем дальнейшие консультации с целью поиска решения", — добавил он.

В январе 2018 года на зимней сессии ПАСЕ будет избираться новый комиссар по правам человека сроком на семь лет. С 2014 года Ассамблея избирает судей ЕСПЧ без России. Москва с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов организации из-за позиции по Крыму.

Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

В конце июня 2017 года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.