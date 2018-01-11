В Совфеде назвали политиканством выводы Польши по катастрофе Ту-154

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Выводы польской комиссии по расследованию катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском в 2010 году связаны с внутриполитической борьбой внутри страны. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью RT.

"Нынешняя польская власть продолжает атаковать предыдущую… Поэтому принять эти выводы невозможно", — отметил Косачев, отметив, что любая новая информация по катастрофе должна передаваться в соответствующие рабочие группы.

Сенатор также подчеркнул, что выводы по данному вопросу могут быть сделаны только в рамках компетентных и профессиональных следственных действий, и любые попытки политизировать трагедию являются неэтичными.

Ранее Польская комиссия по расследованию катастрофы Ту-154, которая произошла под Смоленском в 2010 году, приняла выводы международного эксперта о том, что на борту произошло несколько взрывов.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни.