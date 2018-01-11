В Афинах сотрудники транспорта, моряки и врачи проведут забастовку

АФИНЫ, 11 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Афинах сотрудники общественного транспорта, моряки и врачи в пятницу, 12 декабря, проведут забастовку в знак протеста против правительственного законопроекта.

Парламент Греции в понедельник будет голосовать за пакет законов с новыми мерами, согласованными с кредиторами из ЕС и МВФ в рамках третьей оценки выполнения программы реформ. Он, в частности, ограничивает права на забастовку, расширяет практику проведения аукционов по продаже жилья должников.

Профсоюзы заявили, что правительство бьет по праву трудящихся на забастовку, являющуюся одним из главных прав. Теперь для объявления забастовки первичными профсоюзными организациями необходимо будет получить поддержку 50% зарегистрированных членов.

По решению профсоюзов сутки не будет работать метро, не будут ходить троллейбусы и трамваи. Профсоюз водителей автобусов примет решение по участию в забастовке в четверг.

Из-за отмены работы общественного транспорта ожидается хаос на дорогах.

Забастовку объявила и всегреческая федерация моряков. На сутки будет прервано паромное сообщение с островами. Участие в забастовке является обязательным.

Союз врачей больниц Афин и Пирей также объявил забастовку 12 декабря против попыток ущемить права трудящихся на протест. В пятницу в больницах будут оказывать только экстренную помощь.

Акции протеста ожидаются и в понедельник, когда состоится голосование. В частности, стачки проведут профсоюзы государственных служащих и работников частных предприятий.

В Афинах в понедельник планируется провести митинги возле парламента.

Греция для обслуживания гигантского госдолга и выхода из финансового кризиса вынуждена была подписать программу помощи, которая предусматривает выделение кредитов в обмен на проведение политики затягивания поясов.

Международные кредиторы для успешного завершения третьей оценки хода реформ и выделения очередных траншей кредитов требуют выполнения 110 предварительных условий.

Внесённый в парламент пакет законов включает порядка 50 мер, согласованных с ЕС и МВФ. Это, в частности, расширение практики проведения аукционов по продаже имущества тех, кто задолжал государству (налоговая инспекция, страховые фонды), банкам, дальнейшее сокращение социальных пособий, изменения в энергетике, усиление роли финансовых прокуроров, вопросы образования.

Остальные 60 мер из списка 110 предварительных условий будут реализованы в течение следующих десяти дней с принятием министерских решений и циркуляров.