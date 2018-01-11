Число пострадавших из-за обстрелов в ДНР возросло до трех

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в Донецке и Горловке, заявили журналистам в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили о ранении одного мирного жителя в поселке Спартак на севере Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

"В результате минометных обстрелов со стороны ВСУ в поселке Спартак со стороны ВСУ ранения получили двое мужчин 1986 и 1984 годов рождения. В поселке Доломитное в результате обстрела со стороны ВСУ ранение получила женщина пенсионного возраста", — сказал представитель оперативного командования ДНР.