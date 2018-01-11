В Берлине заявили, что заинтересованы в сохранении ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Германия и ее партнеры крайне заинтересованы в сохранении ядерных договоренностей с Ираном и будут стремиться к их реализации, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.
"Венское ядерное соглашение сдержало текущий кризис на Ближнем Востоке, сегодня оно относится к ключевым элементам глобальной архитектуры нераспространения. Для нас, европейцев, соседствующих с регионом, соглашение является центральной составной частью нашей безопасности. Поэтому мы вместе с нашими партнерами будем стремиться к его сохранению и реализации. Мы в первую очередь заинтересованы в этом", — приводит слова Габриэля рассылка МИД.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду в Москве заявлял о сожалении Тегерана по поводу того, что некоторые члены "ядерной сделки" проводят деструктивную политику и не выполняют свою часть соглашения. Министр заявил, что надеется, что ядерное соглашение будет реализовано.
Визит иранского министра в Москву и Брюссель проходит в преддверии решения администрации США по судьбе СВПД, которое, как ожидается, будет объявлено в пятницу.